Де дивитися Гран-прі Бахрейну: розклад трансляцій Формули-1

Олександр Чеканов Формула 1 18:22, 26.03.2021

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Форумла-1 27-28 березня відбудеться перший етап сезону-2021.

Стартову гонку прийме Міжнародний аеродром Бахрейну в пустелі Сахір. Спортсмени проїдуть 57 кіл по 5,4 км довжиною кожен. Після вільних заїздів гонщики в суботу традиційно поборються за місця на стартовій решітці, а на наступний день розіграють перші призові місця нового сезону.

Побачити Гран-прі Бахрейну в Україні можна буде побачити на телеканалі Setanta Sports. Крім того, пряму трансляцію проведе російський мовник "Матч ТВ". Вашій увазі повний розклад етапу.

Гран-прі Бахрейну

27 березня (субота)

17:00. Кваліфікація

28 березня (неділя)

18:00. Гонка

Нагадаємо, перемогу у минулому сезоні Формули-1 завоював британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель виставив на продаж вісім автомобілів зі своєї колекції.

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Спорт Формула 1

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