Где смотреть Гран-при Бахрейна: расписание трансляций Формулы-1

Александр Чеканов Формула-1 18:22, 26.03.2021

В чемпионате мира по автогонкам в классе Форумла-1 27-28 марта состоится первый этап сезона-2021.

Стартовую гонку примет Международный аэродром Бахрейна в пустыне Сахир. Спортсмены проедут 57 кругов по 5,4 км протяженностью каждый. После свободных заездов гонщики в субботу традиционно поборются за места на стартовой решетке, а на следующий день разыграют первые призовые места нового сезона.

Увидеть Гран-при Бахрейна в Украине можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Кроме того, прямую трансляцию проведет российский вещатель "Матч ТВ". Вашему вниманию полное расписание этапа.

Гран-при Бахрейна

27 марта (суббота)

17:00. Квалификация

28 марта (воскресенье)

18:00. Гонка

Напомним, победу в прошлом сезоне Формулы-1 завоевал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель выставил на продажу восемь автомобилей из своей коллекции.

Комментировать
Спорт Формула-1

Смотрите также

Семенченко арестовали без права на залог. Фото и видео

Данилов: если Украина начнет разговаривать на русском, ждите, что Путин будет "защищать"

Зеленский официально отреагировал на убийство воинов ВСУ на Донбассе

Четверо воинов ВСУ погибли под обстрелом на Донбассе, еще двое ранены: все детали

Кравчук: Украина не исключает вторжение России из Крыма