ЗМІ повідомили нові подробиці про можливий трансфер ізраїльського гравця в "Динамо"

Президент "Маккабі Петах-Тікви" Аві Лузон впевнений в тому, що у команди не виникне проблем з продажем футболіста Ліеля Абади, тому не зациклений на тому, щоб домовитися саме з київським "Динамо".

Як повідомляє видання One.co.il, з цієї причини власник клубу не буде форсувати події з трансфером свого гравця та йти на компроміс у ході переговорів. В "Маккабі" чекають, коли представники української команди вийдуть на роботу після новорічних свят.

Якщо кияни погодяться змінити дисциплінарні пункти в контракті Абади, які не влаштували Лузона, то президент буде готовий продовжити обговорення трансферу футболіста. Зараз керівництво "Маккабі" оцінює ймовірність переходу півзахисника в "Динамо" менш ніж у 50%.

У клубі впевнені, що продадуть Абаду одній із зацікавлених команд у найближчі кілька тижнів. Якщо цього не станеться, керівництво готове почекати до літнього міжсезоння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Мілану" запропонували купити лідера київського "Динамо" за 35 мільйонів євро.