Злата Огнєвіч у декольте до пояса виконала гімн України перед матчем відбору ЧС-2022. Відео

Знаменита українська співачка Злата Огневич справила справжній фурор своїм виступом перед матчем відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 між збірними України і Казахстану.

Злата Огнєвіч у декольте Instagram Злати Огнєвіч

35-річна артистка неймовірно виконала гімн України, але ще більше захоплення фанатів викликало вбрання дівчини. Огнєвіч вийшла на імпровізовану сцену НСК "Олімпійський" в білій сукні з дуже глибоким декольте.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч замінила Михайла Дзідзьо Хому, який виконував гімн України перед зустріччю з Фінляндією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Огнєвіч поділилася із шанувальниками пікантними фото, на яких засвітила голі груди.