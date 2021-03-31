Злата Огневич в декольте до пояса исполнила гимн Украины перед матчем отбора ЧМ-2022. Видео

Максим Иншаков Футбол 22:42, 31.03.2021 Обновлено: 22:44, 31.03.2021

Знаменитая украинская певица Злата Огневич произвела настоящий фурор своим выступлением перед матчем отбора на чемпионат мира по футболу-2022 между сборными Украины и Казахстана.

Злата Огневич в декольте
Instagram Златы Огневич

35-летняя артистка невероятно исполнила гимн Украины, но еще больший восторг фанатов вызвал наряд девушки. Огневич вышла на импровизированную сцену НСК "Олимпийский" в белом платье с очень глубоким декольте.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что Злата Огневич заменила Михаила Дзидзьо Хому, который исполнял гимн Украины перед встречей с Финляндией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Огневич поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила голую грудь.

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