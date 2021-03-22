Зачинився в туалеті та не виходив: відомо нові подробиці конфлікту Тайсона та "Шахтаря"

Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон, який був переведений у дублювальний склад команди через демарш у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми" (0:3), сховався від наставника клубу Луїша Каштру та його помічника Даріо Срни в туалеті.

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов розповів, що бразильський легіонер "гірників" не хотів спілкуватися з представниками тренерського штабу, тому зачинився в туалеті. Журналіст також зазначив, що донецька команда не пропонувала своєму 33-річному футболістові новий контракт.

"Срна розповів подробиці, що після того, як Тайсон не хотів виходити на заміну, в роздягальні з ним намагалися провести виховну бесіду. Бразилець зачинився в туалеті й не хотів виходити та розмовляти з Каштру та Даріо. Жодного нового контракту "Шахтар" Тайсону не пропонував. Тобто людина повинна просто виконати зобов'язання, взяті на себе", – заявив Денисов.

Нагадаємо, що бразилець перебрався в "Шахтар" у 2013 році з харківського "Металіста". За цей час він відіграв 299 матчів за "гірників", забив 55 голів і віддав 78 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією ЗМІ, донецький клуб посилив покарання для Тайсона.