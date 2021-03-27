Ярмоленко виключений зі складу збірної України на матч з Фінляндією

Максим Іншаков Футбол 22:11, 27.03.2021 Оновлено: 22:50, 27.03.2021

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко ухвалив рішення виключити Андрія Ярмоленка зі складу національної команди на матч проти Фінляндії, повідомляє пресслужба УАФ.

Футболіст "Вест Гема" не встигає відновитися після пошкодження, через яке він пропустив вже більше місяця. Також присутні залишкові наслідки травми, які не дають атакувальному хавбеку бути готовим до найближчих поєдинків.

З огляду на це Андрій Миколайович прийняв рішення відпустити свого тезку з розташування головної команди країни. Ярмоленко буде завершувати процес реабілітації в англійському клубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 лютого 31-річний футболіст збірної України розтягнув зв'язки коліна в матчі 1/8 фіналу Кубку Англії проти "Манчестер Юнайтед" (0:1). Пізніше МРТ показала серйозність проблеми з ногою.

Нагадаємо, що гра Україна – Фінляндія відбудеться в Києві 28 березня на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть зустріч.

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