Я ж не підійду до Шевченка, хр*н зрозумій хто та звідки, – гравець збірної України

Захисник збірної України Юхим Конопля зізнався, що не розмовляв з головним тренером Андрієм Шевченком і соромився до нього підійти, коли вперше отримав виклик до національної збірної перед товариським матчем із Францією.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "ОТДУШИВДУШУ" футболіст "Шахтаря", який зараз виступає за чернігівську "Десну" в оренді, розповів, що тоді у збірній було дуже мало часу на підготовку до поєдинку.

"Нас тоді зібрали, а через три дні була вже гра з Францією. Ми приїхали в аеропорт, прилетіли туди, у нас було одне тренування, на наступний день передматчеве заняття і все. Жодної розмови з Шевченком не було. Привіталися тільки в аеропорту. Я ж не підійду до нього, хр*н зрозумій хто та звідки, якийсь полупокер з Чернігова, і не скажу: "Чуєш, Андрій, розкажи, як мені грати і що робити"", – розповів Конопля.

Відзначимо, що Юхим провів вже три матчі в складі збірної України. Він відіграв у контрольних поєдинках проти Франції (1:7) і Польщі (0:2) і в Лізі націй проти Німеччини (1:3).

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