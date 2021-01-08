"Ворскла" оголосила про трансфер футболіста "Порту"

"Ворскла" оголосила про підписання контракту з бразильським опорним півзахисником Луїзао, останнім клубом якого був "Порту".

Ця інформація з'явилася на офіційній сторінці полтавчан в Twitter. Агент футболіста Вадим Шаблій у своєму профілі в Instagram повідомив, що сторони оформили дворічну угоду.

У минулому сезоні Луїзао вже виступав за "Ворсклу" на правах оренди з португальського клубу. Тоді він взяв участь у 23 матчах у всіх турнірах і відзначився одним голом.

22-річний бразилець є вихованцем "Сан-Паулу". Влітку 2017 року він перейшов у "Порту", але за цей час вийшов тільки в одному поєдинку першої команди. В основному півзахисник виступав за дубль. Там Луїзао відіграв 64 матчі, забив 3 м'ячі та віддав 9 результативних передач.

Його вартість за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 800 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Ворскла" підсилилася 24-річним футболістом європейської збірної, який перейшов у клуб на правах вільного агента. Крім того, склад полтавчан поповнив півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі.