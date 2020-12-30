"Ворскла" усилилась футболистом европейской сборной

"Ворскла" подписала контракт с 24-летним полузащитником сборной Люксембурга Оливье Тиллем.

Как сообщается на официальном сайте полтавского клуба, контракт с футболистом подписан на два года. Селекционная служба финалиста Кубка Украины 2020 года долго работала над трансфером Тилля, который обладает филигранной техникой и отличается постоянной нацеленностью на ворота соперников.

Последним его клубом была "Уфа", которая выступает в российской Премьер-лиге. В ее составе Оливье провел 56 матчей с лета 2018 года, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. С 17 октября он являлся свободным агентом.

За сборную Люксембурга Тилль играет с 2017-го. За это время полузащитник принял участие в 27 поединках и отличился 2 мячами.

Напомним, что в украинской Премьер-лиге уже есть один представитель Люксембурга – нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, который усилил состав киевлян летом 2019 года, приехав из Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Ворскла" оформила трансфер футболиста столичного клуба Георгия Цитаишвили, взяв его в аренду.