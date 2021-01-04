Вболіваю за Луческу, але не за "Динамо", – ексфутболіст "Шахтаря"

П'ятиразовий чемпіон України у складі "Шахтаря" Жадсон розповів, що дуже тепло ставиться до свого колишнього тренера, хоч і не зовсім схвалює його прихід в "Динамо".

За словами 33-річного футболіста, час, проведений з Мірчею Луческу в донецькому клубі, є дуже класним періодом в житті, і він назавжди запам'ятав ці моменти.

"Луческу для мене як тато і я завжди з ним спілкуюся по телефону. Він мені говорив, що у нього є пропозиція від "Динамо". Я не дуже це підтримую, але розумію, що це хороший хід для його кар'єри. І зараз я вболiваю за Луческу, проте не за "Динамо", – заявив Жадсон в ефірі Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, що Жадсон грав в помаранчово-чорній футболці з 2005 по 2011 роки. За цей час взяв участь в 173 поєдинках, забивши 41 гол. У складі "Шахтаря" 5 разів вигравав УПЛ, а також по два рази Кубок України і Суперкубок. Є володарем Кубка УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Хацкевич закликав фанатів команди не відмовлятися від її підтримки через прихiд Мірчи Луческу.