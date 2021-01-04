Болею за Луческу, но не за "Динамо", – экс-футболист "Шахтера"

Пятикратный чемпион Украины в составе "Шахтера" Жадсон рассказал, что очень тепло относится к своему бывшему тренеру , хоть и не совсем одобряет его приход в "Динамо".

По словам 33-летнего футболиста, время, проведенное с Мирчей Луческу в донецком клубе, является очень классным периодом в жизни, и он навсегда запомнил эти моменты.

"Луческу для меня как папа и я всегда с ним общаюсь по телефону. Он мне говорил, что у него есть предложение от "Динамо". Я не очень это поддерживаю, но понимаю, что это хороший ход для его карьеры. И сейчас я болею за Луческу, однако не за "Динамо", – заявил Жадсон в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Напомним, что Жадсон играл в оранжево-черной футболке с 2005 по 2011 года. За это время принял участие в 173 поединках, забив 41 гол. В составе "Шахтера" 5 раз выигрывал УПЛ, а также по два раза Кубок Украины и Суперкубок. Является обладателем Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Хацкевич призвал фанатов команды не отказываться от ее поддержки из-за прихода Мирчи Луческу.