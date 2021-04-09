В Україні зі мною відбувалися неприємні речі, – колишній легіонер "Зорі"

Михайло Морозов Футбол 11:07, 9.04.2021 Оновлено: 11:17, 9.04.2021

Колишній нападник "Зорі" Леонардо Руїс, який зараз виступає за "Логронес" в іспанському чемпіонаті на правах оренди, заявив, що стикався з неприємними моментами, коли жив в Україні.

В інтерв'ю виданню Marca колумбієць поскаржився, що в магазинах до нього постійно ставилися як до потенційного злодія і стежили за кожним його кроком.

"Це правда, що в чемпіонаті Іспанії немає расизму. Я вже рік живу в цій країні й жодного разу не стикався з неповагою, навіть із боку суперників. Тут мене не дискримінували через колір шкіри. В Україні зі мною відбувалися неприємні речі. Коли я ходив на ринок або в магазин одягу, я помічав, що охоронці майже весь час стояли у мене за спиною й уважно стежили за моїми діями. Тут зі мною такого не відбувається", – розповів Руїс.

Він захищав кольори "Зорі" в сезоні 2018/19 на правах оренди з лісабонського "Спортинга". В 11 матчах за луганців Леонардо не відзначився результативними діями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іранський легіонер "Зорі" Аллах'яр Сайядманеш заявив, що українці недостатньо серйозно ставляться до коронавірусу.

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