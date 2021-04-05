Коли приїхав в Україну, то подумав, що тут немає коронавірусу, – легіонер "Зорі"

Іранський легіонер "Зорі" Аллах'яр Саядманеш заявив, що українці недостатньо серйозно ставляться до ситуації з коронавірусом.

В інтерв'ю для сайту GolBezanPodcast.com нападник луганців розповів, що рідко бачив людей у масках, коли вперше потрапив до нашої країни. За словами футболіста, спочатку він подумав, що COVID-19 обійшов Україну стороною.

"Ситуація з коронавірусом в Україні зараз не сильно відрізняється від того, що відбувається в інших країнах, – справи йдуть не найкращим чином. Незважаючи на це, я помітив, що українці не так уважно стежать за своїм здоров'ям. Коли я тільки приїхав сюди, побачив дуже мало людей у масках. Тоді я подумав, що, можливо, в країні просто немає коронавірусу. Наші тренування з командою не змінилися. Ми займаємося на тому самому полі, що й раніше, але здаємо ПЛР-тести за два дні до кожного матчу", – заявив Саядманеш.

Відзначимо, що в жовтні 2020 року іранець перейшов у "Зорю" з "Фенербахче" на правах оренди і став одним із лідерів луганської команди. На його рахунку 13 матчів, 4 голи і 2 асисти в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією, яка з'явилася в ЗМІ, луганці можуть викупити контракт Аллах'яра, щоб вигідно продати його в "Шахтар".