В "Шахтарі" є конфлікт між молодими і старшими гравцями – журналіст

Відомий український журналіст Ігор Циганик висловив думку, що головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру залишить команду в літнє міжсезоння незалежно від того, хто виграє українську Прем'єр-лігу.

В ефірі програми "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub він заявив, що у "гірників" є проблеми в роздягальні між молодими гравцями та ветеранами клубу. Крім того, португальський фахівець не є авторитетом для футболістів.

"Навіть якщо "Шахтарю" дивом вдасться виграти чемпіонат, то я думаю, що Каштру все одно не залишиться, тому що в команді зараз дуже багато проблем. Тайсон? Всі знають, що він досить специфічний футболіст. Але сам по собі бразилець – хороша людина. Впевнений, що з ним можна було домовитися про те, щоб він дограв сезон. Це не додає впевненості ветеранам команди. Конфлікт між молодими та старшими гравцями в клубі присутній. Те, що зараз відбувається в "Шахтарі", – не проблема футболістів, а проблема роздягальні, оскільки тренер у ній не авторитет", – розповів про ситуацію Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон був переведений в дубль "Шахтаря" через демарш під час матчу Ліги Європи. У першому поєдинку за резервістів бразилець відзначився голом і залишив знущальне послання на своїй сторінці в Instagram.