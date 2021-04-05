В Італії футболіст забив "гол року" фантастичним ударом через себе. Відео

У матчі 29-го туру італійської Серії А між "Лаціо" та "Спецією" (2:1) був забитий неймовірний за красою гол.

Римський клуб відкрив рахунок у поєдинку на початку другого тайму, але гостям вдалося відігратися на 73-й хвилині. Еммануель Г'язі виконав подачу у штрафний майданчик, а Даніеле Верде ідеально зловив м'яч на ногу і пробив через себе, в результаті чого "круглий" влетів у сітку від перекладини.

У коментарях це взяття воріт назвали голом року і пошкодували про те, що він був забитий за порожніх трибун.

У коментарях м'яч Верде назвали голом року YouTube Serie A

Відзначимо, що "Лаціо" все ж зумів вирвати перемогу в кінцівці зустрічі. Римляни заробили пенальті, який на 88-й хвилині реалізував Феліпе Кайседо. Господарі закінчували матч удев'ятьох після двох вилучень у компенсований до другого тайму час.

Столичний клуб продовжує боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів. Підопічні Сімоне Індзагі відстають від четвертого місця на чотири очки. "Спеція" поки що успішно веде боротьбу за виживання і випереджає 18-й "Кальярі" на сім пунктів.

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