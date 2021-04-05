В Италии футболист забил "гол года" фантастическим ударом через себя. Видео

Михаил Морозов Футбол 11:05, 5.04.2021 Обновлено: 11:08, 5.04.2021

В матче 29-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Специей" (2:1) был забит невероятный по красоте гол.

Римский клуб открыл счет в поединке в начале второго тайма, но гостям удалось отыграться на 73-й минуте. Эммануэль Гьязи выполнил подачу в штрафную площадь, а Даниэле Верде идеально поймал мяч на ногу и неотразимо пробил через себя, в результате чего "круглый" влетел в сетку от перекладины.

В комментариях это взятие ворот назвали голом года и пожалели о том, что он был забит при пустых трибунах.

В комментариях мяч Верде назвали голом года
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Отметим, что "Лацио" все же сумел вырвать победу в концовке встречи. Римляне заработали пенальти, который на 88-й минуте реализовал Фелипе Кайседо. Хозяева заканчивали матч вдевятером после двух удалений в компенсированное ко второму тайму время.

Столичный клуб продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Подопечные Симоне Индзаги отстают от четвертого места на четыре очка. "Специя" пока что успешно ведет борьбу за выживание и опережает 18-й "Кальяри" на семь пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Руслан Малиновский провел яркий матч за "Аталанту", сделав две результативные передачи.

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