Усик показав, як підтримував Україну в матчі проти збірної Франції. Відео

Максим Іншаков Футбол 23:38, 25.03.2021 Оновлено: 23:39, 25.03.2021

Знаменитий український супертяж Олександр Усик як і більшість дорослого чоловічого населення нашої країни не зміг пройти повз матч 1-го туру кваліфікації на чемпіонат світу 2022 проти Франції.

Кримчанин у себе в Instagram вклав 15-секундний ролик, де показав, як дивиться поєдинок "синьо-жовтих" у Парижі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна – Франція завершилася з рахунком 1:1. Зрівняти рахунок нашій команді допоміг нереальний рикошет.

Після зустрічі Андрій Шевченко зізнався, що задоволений результатом, але матч був дуже непростим.

Крім того, після зустрічі лінійний арбітр вибачився перед Андрієм Миколайовичем за результативну помилку.

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