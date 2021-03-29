Український коментатор зрадів голу Фінляндії у ворота нашої збірної і потрапив на відео

Відомий український коментатор Вадим Скічко зрадів вирішальному голу збірної Фінляндії у ворота нашої команди в матчі відбору на ЧС-2022, а його реакція потрапила на відео.

Журналіст і блогер Роман Бебех на своїй сторінці в Instagram опублікував сторіз, на якій видно, як коментатор радісно реагує на м'яч, забитий фінським нападником Теему Пуккі. Після слів про те, що він є провокатором, Скічко іронічно сказав: "Вперед, українці! Вперед, Марлос! Вперед, Жуніор Мораес! Вперед, Андрій Миколайович (Шевченко – Ред.)!"

Відзначимо, що раніше в своїх інтерв'ю він пояснював, що йому в збірній України не подобаються дві речі: головний тренер і натуралізація. У нього викликало запитання те, як був призначений на цей пост Шевченко після провалу на Євро-2016, і те, що в нашій національній команді грають бразильці.

Нагадаємо, що після нічиєї з Фінляндією Україна поділяє зі скандинавською збірною друге місце в таблиці. Франція обіграла Казахстан і захопила одноосібне лідерство після двох турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан нашої команди Олександр Зінченко звернувся до українських уболівальників після невдачі в останньому поєдинку.