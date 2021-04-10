Українець Зінченко видав чудовий матч, ставши найкращим у "Манчестер Сіті"

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим у команді за версією авторитетного статистичного порталу SofaScore.

За матч 31-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі проти "Лідса" (1:2) 24-річний футболіст збірної України отримав оцінку 7,7.

Зінченко вийшов у стартовому складі на позиції півзахисника і провів повний матч. За 90 хвилин ігрового часу наш співвітчизник зробив 114 торкань м'яча, віддав 85% точних передач (75 з 88), а також створив один гольовий момент.

Крім того в активі Зінченко два удари по воротах, один з яких влучив у ствiр, а другий був заблокований захисником. Саша виграв два верхових єдиноборства і зробив два перехоплення.

"Манчестер Сіті" – "Лідс" 1: 2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 42 Даллас, 1:1 – 76 Ферран Торрес, 1:2 – 90 Даллас.

Манчестер Сіті – Едерсон, Жоау Канселье, Стоунз, Аке (Гюндоган, 58), Зінченко, Ферран Торрес, Фернандіньо, Стерлінг, Бернарду Сілва, Менді (Фоден, 74), Габріел Жезус.

Лідс – Мелье, Купер, Ейлінг, Льоренте, Даллас, Аліоскі, Філліпс, Елдер Кошта, Рафінья (Шеклтон, 90), Бемфорд (Стрейк, 45), Робертс (Кох, 63).

Попередження: Аке (35), Аліоскі (66), Бернарду Сілва (83), Фернандіньо (90).

Вилучення: Купер (45).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня Зінченко за поєдинок 1/4 фіналу Кубку Англії проти "Евертона" (2:0) також отримав найвищу оцінку від SofaScore.