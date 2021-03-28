Україна – Фінляндія: відео голів відбору на ЧС-2022
Збірна України з футболу прикро втратила перемогу в матчі другого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Підопічні Андрія Шевченка на столичному НСК "Олімпійський" зіграли внічию з командою Фінляндії.
Рахунок був відкритий на 80-й хвилині. Бразильський українець "Шахтаря" Жуніор Мораес відгукнувся на передачу Караваєва, і випередивши захисника, буквально встромив м'яч в ворота.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися онлайн відео голів.
Україна – Фінляндія 1:1
Гол: 1:0 – 80 Мораес.
1:1 – 89, пенальті Пуккі.
Україна – Бущан, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваєв, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 67).
Фінляндія – Йорон, Араюурі, Тойвіо, О`Шонессі, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Йоел Пог'янпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тейлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пуккі.
Попередження: Матвієнко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвіо (90).
Вилучення: Миколенко (88).
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Україна зробила гучну сенсацію, пішовши від поразки в матчі з Францією. Зустріч в Парижі завершився з рахунком 1:1.