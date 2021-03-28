Україна – Фінляндія: букмекери назвали підсумковий рахунок у матчі відбору ЧС-2022

Збірна України з футболу в матчі 2-го туру відбору на ЧС-2022 з рахунком 1:0 переможе команду Фінляндії, вважають у букмекерській конторі Betfair.

На такий результат пропонується поставити з мінімальним коефіцієнтом – 5,5. На другому місці йде рахунок 2:0 з показником 6,60.

Букмекери не сумніваються в перемозі нашої команди. На успіх "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,55. Успіх фінів малоймовірний і оцінюється значенням 5,0.

Як спецпропозиція, можна поставити на те, що Україна заб'є два голи і подасть не менше ніж 6 кутових. У тому разі, якщо так і станеться, ваша ставка принесе вам у 5 разів більше доходу.

Нагадаємо, що гра Україна – Фінляндія відбудеться в Києві 28 березня о 21:45 на НСК "Олімпійський" за порожніх трибун. Уже було опубліковано список телеканалів, які покажуть зустріч.

Напередодні Андрій Шевченко вилучив із заявки "синьо-жовтих" п'ятьох футболістів.