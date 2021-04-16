У Великобританії футболіст забив "найкращий автогол" ударом з 30 метрів. Відео

Глядачі матчу 21-го туру північноірландської Прем'єр-ліги між "Глентораном" і "Колрейном" (2:2) стали свідками неймовірно курйозного моменту.

Перша команда поступалася з рахунком 1:2 на 77-й хвилині поєдинку. Її гравці перехопили м'яч на половині поля гостей і намагалися розпочати свою контратаку. Після пари передач ігровий снаряд відскочив до півзахисника "Гленторана", але його випередив Джош Карсон з "Колрейна". Його підкат у 30 метрах від воріт несподівано призвів до того, що "круглий" перелетів через голкіпера й опинився в сітці.

Коментатор матчу був настільки шокований побаченим, що на емоціях назвав цей автогол найкращим, який він коли-небудь бачив.

Поєдинок так і закінчився внічию 2:2, що не зіграло на руку жодній із команд. "Гленторан" і "Колрейн" є сусідами у турнірній таблиці та посідають третє і друге місця, відповідно. "Лінфілд", який лідирує в чемпіонаті, відірвався від найближчих переслідувачів уже на дев'ять очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній воротар "Манчестер Юнайтед" Рой Керролл, який зараз виступає в чемпіонаті Північної Ірландії, пропустив гол після удару головою з 36 метрів.