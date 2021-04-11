У Росії футбольний матч перетворився на привид. Відео

У Росії стався скандал після матчу російської Професійної футбольної ліги (другий за силою дивізіон) між ставропольським "Динамо" і "Єсентуками" з однойменного міста.

Зустріч вiдбулася в умовах дуже густого туману, через який події на полі не було видно нікому, крім самих гравців.

"Нічого не видно ні мені, ні вам теж. Доводиться коментувати наосліп. Аналогії з країною Туманного Альбіону напрошуються, але це Ставрополь, 45 паралель", – сказав коментатор після стартового свистка.

Свідки стверджують, що на відстань 50 метрів від кожного гравця починалася сліпа зона. До 30-й хвилині команди вже зробили рахунок 1:1, але голи не побачив ніхто, крім самих футболістів і, можливо, суддів. Вболівальники про те, що відбувається дізнавалися з оголошень диктора.

Головний арбітр матчу Віра Олейкіна в середині гри повела команди з поля, матч перервали на невизначений час. Через півгодини команди повернулися і якимось чином дограли матч. Підсумковий рахунок 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 17-го туру Професійної футбольної ліги Росії між командами КАМАЗ і "Челябінськ" (3:1) сталося вкрай незвичайне видалення через "аут по-челябiнськи".