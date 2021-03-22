У Португалії воротар забив гол ударом через все поле. Відео

У матчі другого за силою португальського дивізіону між "Варзімом" і "Мафрою" (2:0) був забитий неймовірний гол ударом через все поле.

На 52-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 голкіпер першої команди Рікарду Нунеш сильно вибив м'яч за межі карного майданчика. "Круглий" стрімко набрав швидкість, вдарився об газон і перелетів через воротаря суперників Карлоса Енрікеса, який не зміг розрахувати траєкторію польоту м'яча та пропустив його за комірець.

Нунеш розповів, що завжди намагається відправити ігровий снаряд якнайдалі на половину поля суперника, а в цій ситуації йому допоміг сильний вітер.

"Це був неймовірний момент. Не тільки тому, що воротарям рідко вдається відзначитися, а ще й з тієї причини, що цей гол став для мене другим у кар'єрі. Він був забитий на тому ж стадіоні і в складі тієї ж команди. Я завжди намагаються вибивати м'яч якнайдалі від своїх воріт, щоб створити небезпечний момент на половині поля суперника. На цей раз мені допоміг сильний вітер і те, як "круглий" відскочив від газону", – поділився враженнями від голу Нунеш.

Відзначимо, що в березні 2006 року Рікарду забив ударом від своїх воріт у матчі чемпіонату Португалії проти "Морейренсе". Тоді він також виступав за "Варзім".

Як повідомляв OBOZREVATEL, марокканський голкіпер "Севільї" Яссін Буну врятував свою команду від поразки, відзначившись на останній хвилині матчу проти "Вальядоліда" в чемпіонаті Іспанії.