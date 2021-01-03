У Португалії у футболіста зупинилося серце під час матчу. Відео

У матчі третього за силою дивізіону чемпіонату Португалії між "Алверкою" й "Уніау Алмерімом" трапився вкрай неприємний момент, який мало не закінчився трагедією.

Як повідомляє видання Abola, на 27-й хвилині першого тайму у бразильського півзахисника господарів Алекса Аполінаріо стався серцевий напад. Він несподівано впав на газон, що спровокувало паніку серед усіх учасників поєдинку. Йому надали першу допомогу і вже через 10 хвилин відвезли в лікарню.

Футболісти були не в змозі продовжувати матч після інциденту. Вони зібралися в центральному колі й обійнялися один з одним, не приховуючи сліз.

За інформацією видання Ojogo.pt, медикам після кількох спроб вдалося реанімувати Аполінаріо в машині швидкої допомоги. Він перебував у стабільному стані дорогою в лікарню. Наступні 48 годин стануть для нього визначальними.

Команда бразильця посідає друге місце в чемпіонаті, маючи в активі 18 очок після 8 поєдинків, а "Алмерім" йде дев'ятим з 7 пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Аякса", який майже три роки пролежав у комі, прийшов до тями. Раніше він втратив свідомість під час товариського матчу.