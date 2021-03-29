У мережі показали емоції Миколенка після вилучення в матчі з Фінляндією. Фото

Олександр Чеканов Футбол 20:07, 29.03.2021 Оновлено: 20:16, 29.03.2021

Пресаташе головного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков показав фото захисника "жовто-синіх" Віталія Миколенка після матчу відбору ЧС-2022 із Фінляндією.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Васильков виклав знімок захисника, який на 88-й хвилині припустився грубої помилки, яка коштувала "жовто-синім" перемоги. Миколенко в простій ситуації несподівано подарував м'яч форварду фіну Тієму Пуккі і завалив опонента на газон, заробивши вилучення і пенальті, який гості впевнено реалізували.

Віталій Миколенко після вилучення в грі з Фінляндією
Фото Миколи Василькова

Як видно на фото, покинувши поле, Віталій сів на сходи біля входу до підтрибунних приміщення "Олімпійського" та обхопив голову руками. "Розпач. Але це було вчора. Сьогодні – новий день", – написав Васильков на підтримку футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України Георгій Бущан зізнався, що збив Миколенка з пантелику своїми підказками в кінцівці матчу з Фінляндією.

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