Російський футболіст забив гол через 10 секунд після виходу на заміну. Відео

Максим Іншаков Футбол 22:33, 6.01.2021 Оновлено: 22:38, 6.01.2021

Російський футболіст "Монако" Олександр Головін ефектно повернувся в гру після 4-місячної перерви, яка була пов'язана з травмою задньої поверхні стегна.

У гостьовому матчі 18-го туру чемпіонату Франції в Лізі 1 проти "Лор'яна" 24-річний півзахисник збірної Росії вийшов на поле на 64-й хвилині, а через 10 секунд відзначився голом, зробивши рахунок 2:1.

Це поклало початок розгрому господарів. Зустріч завершилася з рахунком 5:2. Після цієї перемоги монегаски набрали 30 очок і вийшли на 5-у сходинку в турнірній таблиці.

"Монако" відреагував на такий успіх свого хавбека, розмістивши вітальний пост в Twitter.

"Цар повернувся", – йдеться у твіті.

"Монако" привітав Головіна
Twitter Монако

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перехід Головіна з московського ЦСКА в "Монако" потрапив в топ-10 найгірших трансферів чемпіонату Франції.

Відзначимо, що Головін, який став одним з героїв матчу-відкриття ЧС-2018, потрапив в скандал на мундіалі. Футболіст збірної Росії влаштував демарш в прямому ефірі Першого каналу.

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