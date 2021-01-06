Російський футболіст забив гол через 10 секунд після виходу на заміну. Відео

Російський футболіст "Монако" Олександр Головін ефектно повернувся в гру після 4-місячної перерви, яка була пов'язана з травмою задньої поверхні стегна.

У гостьовому матчі 18-го туру чемпіонату Франції в Лізі 1 проти "Лор'яна" 24-річний півзахисник збірної Росії вийшов на поле на 64-й хвилині, а через 10 секунд відзначився голом, зробивши рахунок 2:1.

Це поклало початок розгрому господарів. Зустріч завершилася з рахунком 5:2. Після цієї перемоги монегаски набрали 30 очок і вийшли на 5-у сходинку в турнірній таблиці.

"Монако" відреагував на такий успіх свого хавбека, розмістивши вітальний пост в Twitter.

"Цар повернувся", – йдеться у твіті.

"Монако" привітав Головіна Twitter Монако

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перехід Головіна з московського ЦСКА в "Монако" потрапив в топ-10 найгірших трансферів чемпіонату Франції.

Відзначимо, що Головін, який став одним з героїв матчу-відкриття ЧС-2018, потрапив в скандал на мундіалі. Футболіст збірної Росії влаштував демарш в прямому ефірі Першого каналу.