Футболіст "Динамо" приголомшливим ударом приніс сенсаційну перемогу у відборі ЧС-2022. Відео

Півзахисник київського "Динамо" Жерсон Родрігес став автором сенсаційної перемоги збірної Люксембургу в матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Ірландії. Це стало першою перемогою команди за 12 років на виїзді в кваліфікації ЧС / Євро.

25-річний футболіст вийшов в стартовому складі, а на 85-й хвилині забив фантастичний дальній гол. Жерсон отримав м'яч на підступах до штрафного, розвернувся, і метрів з 25 відправив круглого точно в сітку.

На відео з 7:39.

Перед грою букмекери на перемогу збірної цієї карликової країни приймали ставки з коефіцієнтом 6,30.

Це Родрігеса гол став шостим в футболці національної збірної.

Ірландія – Люксембург 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 85 Родрігес.

Ірландія – Базунов, Доерті (Брейді, 46), О`Ші, Кларк (Макклейн, 61), Стівенс, Браун, Найт, Робінсон (Лонг, 73), Каллен (Моламбі, 88), Коулмен, Коллінз (Перротт, 88) .

Люксембург – Моріс, Махмутович, Янс, Шано, Мартінс, Сінані (Жерсон, 90), Тілль, Тілль (Девілль, 79), Мартінс Перейра, Родрігес, Баррейро.

Попередження: Тілль (13), Стівенс (53), Сінані (53), Янс (58), Каллен (80).

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім Люксембургу, в матчі 27 березня сенсаційний результат продемонструвала і Мальта. Зустріч цієї невеликої держави в Середземному морі проти Словаччини завершилася з рахунком 2:2.