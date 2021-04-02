Тренер "Вест Хема" зробив невтішну заяву щодо травми Ярмоленка

Головний тренер "Вест Хема" Девід Моєс заявив, що український легіонер команди Андрій Ярмоленко ще не готовий до виходу на поле через травму.

Під час пресконференції перед матчем 30-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Вулверхемптона" наставник лондонців розповів, що наш співвітчизник був змушений звернутися до медиків.

"Ярмоленко ще не готовий. Він отримав травму зв'язок коліна, що, як нам здається, не є чимось дуже серйозним. Не дивлячись на це, йому довелося звернутися до фахівця", – цитує слова Моєса офіційний сайт команди.

Нагадаємо, що востаннє українець з'являвся на полі на початку лютого в кубковому поєдинку проти "Манчестер Юнайтед". Всього він взяв участь у 14 матчах чемпіонату Англії, в яких віддав одну результативну передачу. Тільки в одному з них Ярмоленко з'явився в стартовому складі.

Його "Вест Хем" веде боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів і зараз посідає п'яте місце в таблиці з відставанням в два очки від необхідної для цього четвертої позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією, яка з'явилася в ЗМІ, лондонці готові продати Ярмоленка з величезною знижкою.