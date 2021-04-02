Тренер "Вест Хэма" сделал неутешительное заявление о травме Ярмоленко

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что украинский легионер команды Андрей Ярмоленко еще не готов к выходу на поле из-за травмы.

Во время пресс-конференции перед матчем 30-го тура английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона" наставник лондонцев рассказал, что наш соотечественник был вынужден обратиться к медикам.

"Ярмоленко еще не готов. Он получил травму связки колена, что, как нам кажется, не является чем-то слишком серьезным. Тем не менее, ему пришлось обратиться к специалисту", – цитирует слова Мойеса официальный сайт команды.

Напомним, что в последний раз украинец появлялся на поле в начале февраля в кубковом поединке против "Манчестер Юнайтед". Всего он принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых отдал одну результативную передачу. Только в одном из них Ярмоленко появился в стартовом составе.

Его "Вест Хэм" ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов и сейчас занимает пятое место в таблице с отставанием в два очка от необходимой для этого четвертой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации, которая появилась в СМИ, лондонцы готовы продать Ярмоленко с огромной скидкой.