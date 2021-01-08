Тренер "Аталанти" оцінив Малиновського вище росіянина Міранчука

Головний тренер італійської "Аталанти" Джанп'єро Гасперіні високо оцінив рівень українця Руслана Малиновського.

Порівнюючи нашого співвітчизника з його російським партнером Олексієм Міранчуком, наставник команди з Бергамо назвав лідера збірної України більше висококласним футболістом.

"Міранчук? У нього немає характеристик нападника, таких, які є у Ілічіч. У нас все добре в лінії атаки з Мюріелем та Сапатою. Коли на поле виходить Малиновський, він завжди створює небезпеку біля воріт суперника. Подивимося, чи складуть цим хлопцям конкуренцію Міранчук і Ламмерс", – наводить слова Гасперіні tuttoatalanta.com.

У нинішньому сезоні Малиновський зіграв 15 матчів, забив один м'яч і віддав дві гольові передачі за команду з Бергамо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Аталанта" підписала попередній контракт з футболістом збірної України та донецького "Шахтаря" Віктором Коваленком терміном на п'ять років.