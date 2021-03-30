Тарас Степаненко: мій перший гонорар був 650 гривень

Один із найвідоміших сучасних футболістів України - Тарас Степаненко. 32-ох річний півзахисник і віцекапітан клубу "Шахтар" 8-разів вигравав Чемпіонат України та 4-рази ставав володарем Суперкубка України. Вже понад 10 років він виступає за національну збірну України. Шлях до тріумфу був не з легких, про що Тарас і розповів в інтерв'ю.

"Батьки не завжди були задоволені моїм вибором. Іноді мені забороняли ходити на тренування, караючи за погані оцінки. Я тоді чітко розумів, що моя успішність у школі по замовчуванню означає більше свободи у спорті. Мало хто знає, але вперше мама прийшла на мій матч, коли мені було 14. На той час я вже кілька років активно займався футболом".

"Мій перший гонорар — 650 гривень, я витратив на подарунок мамі. В той час на її плечі лягало моє фінансування: одяг, харчування, проїзд. Після першої зарплатні вона сказала: "Давай це буде твій місячний бюджет". Так я почав дбати про себе самостійно".

"Моя перша офіційна гра за "Шахтар" відбулася в Суперкубку. Тоді ми виграли з рахунком "7:1". Ви знаєте, я можу порівняти це відчуття з першим польотом за кордон. Коли я полетів до Туреччини, то все фотографував: пальми, людей, їжу. Так і тут. Начебто все таке ж, але водночас — абсолютно інакше. Починаючи від того, як футболісти готують бутси до гри та закінчуючи самим футболом".

"Я дуже люблю стабільність. За кар’єру я зіграв багато хороших матчів і при Луческу, і при Фонсеці, і при Каштру. Незалежно від тренера, я завжди намагаюся бути на високому рівні. Як постійно говорив Мірча Луческу: "Вибратися на вершину — це одна справа. Інша — на ній протриматися".

"Помилитися аби виграти" — новий спецпроєкт головного меценату українського спорту Parimatch та видання Na chasi. У межах проєкту представники українського спорту, розповідають про те, з чим свого часу не впоралися, та які життєві уроки засвоїли зі своїх невдач.