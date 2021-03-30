Тарас Степаненко: мой первый гонорар был 650 гривен

Один из самых известных современных футболистов Украины - Тарас Степаненко. 32-х летний полузащитник и вице капитан клуба "Шахтер" 8 раз выигрывал Чемпионат Украины и 4-раза становился обладателем Суперкубка Украины. Уже более 10 лет он выступает за национальную сборную Украины. Путь к триумфу был не из легких, о чем Тарас рассказал в интервью.

"Родители не всегда были довольны моим выбором. Иногда мне запрещали ходить на тренировки, наказывая за плохие оценки. Я тогда четко понимал, что моя успеваемость в школе по умолчанию означает больше свободы в спорте. Мало кто знает, но впервые мама пришла на мой матч, когда мне было 14. К тому времени я уже несколько лет активно занимался футболом".

"Мой первый гонорар - 650 гривен, я потратил на подарок маме. В то время на ее плечи ложилось мое финансирования: одежда, питание, проезд. После первой зарплаты она сказала: "Давай это будет твой месячный бюджет". Так я начал заботиться о себе самостоятельно".

"Моя первая официальная игра за "Шахтер" состоялась в Суперкубке. Тогда мы выиграли со счетом "7:1". Вы знаете, я могу сравнить это ощущение с первым полетом за границу. Когда я полетел в Турцию, то все фотографировал: пальмы, человек пищу. Так и здесь. Вроде все так же, но в то же время - совершенно иначе. Начиная от того, как футболисты готовят бутсы к игре и заканчивая самим футболом".

"Я очень люблю стабильность. За карьеру я сыграл много хороших матчей и при Луческу, и при Фонсеке, и при Каштру. Независимо от тренера, я всегда стараюсь быть на высоком уровне. Как постоянно говорил Мирча Луческу: "Забраться на вершину - это одно дело. Другая - на ней продержаться".

"Ошибиться чтобы выиграть" - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач.