Срна розповів, за що "Шахтар" покарав Тайсона

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна пояснив, що лідера команди Тайсона заслали в дубль за демарш у грі Ліги Європи з "Ромою".

За словами хорвата, бразилець відмовився розминатися і не захотів виходити на заміну.

"Після цього клуб ухвалив рішення відправити Тайсона в другу команду. Він тепер тренується там. Це гравець, який багато зробив для "Шахтаря". Я особисто з ним багато грав, особисто з ним дружив. Але нині ніхто вище за клуб не може бути. Ми всі професіонали. Повинні виконувати свій контракт. Поважати команду й одноклубників. На жаль, Тайсон на останній грі цього не зробив і ми ухвалили таке рішення", – прокоментував ситуацію Срна в ефірі "Футбол News".

Контракт бразильського вінгера з "гірниками" закінчується 30 червня 2021 року.

Кар'єру в Україні Тайсон почав у серпні 2010 року, за 6 мільйонів євро перейшовши з "Інтернасьоналя" в "Металіст". З 2013 року виступає у футболці "Шахтаря". За цей час взяв участь у 299 матчах у всіх турнірах. Забив 55 м'ячів і віддав 78 гольових передач.

Зазначимо, що Тайсон не полетів із командою до Харкова на матч 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі (УПЛ) проти "Львова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" – "Рома" завершилася з рахунком 1:2.