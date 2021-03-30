Шевченко українською мовою почав пресконференцію з "неприємної новини". Відео

Максим Іншаков Футбол 19:36, 30.03.2021 Оновлено: 19:42, 30.03.2021

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка пропустить матч кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану, який відбудеться 31 березня.

Як повідомив головний тренер "синьо-жовтої" команди Андрій Шевченко, 31-річний футболіст "Шахтаря" отримав травму на тренуванні, водночас не уточнивши характер ушкодження.

"Добрий вечір. На жаль, є неприємна новина. Євген Коноплянка на тренуванні отримав травму ,і він точно не зіграє в середу. Я готовий відповісти на всі ваші запитання", – українською мовою почав пресконференцію Андрій Миколайович.

Пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков у себе у Facebook написав, що Коноплянка пропустить 6 тижнів.

Коноплянка пропустить, імовірно, 2 місяці
Facebook Миколи Василькова

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру відбору на ЧС-2022 з футболу Україна – Казахстан відбудеться у середу, 31 березня, о 21:45.

Вже названо телеканали, які покажуть зустріч, а також було опубліковано прогноз букмекерів на гру.

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