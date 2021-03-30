Шевченко на украинском языке начал пресс-конференцию с "неприятной новости". Видео

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка пропустит матч квалификации на чемпионат мира-2022 против Казахстана, который состоится 31 марта.

Как сообщил главный тренер "сине-желтой" команды Андрей Шевченко, 31-летний футболист "Шахтера" получил травму на тренировке, при этом не уточнив характер повреждения.

"Добрый вечер. К сожалению, есть неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и он точно не сыграет в среду. Я готов ответить на все ваши вопросы", – на украинском языке начал пресс-конференцию Андрей Николаевич.

Пресс-аташе Андрея Шевченко Микола Васильков у себя в Facebook написал, что Коноплянка пропустит 6 недель.

Коноплянка пропустит предположительно 2 месяца Facebook Миколы Василькова

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 по футболу Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45.

Уже названы телеканалы, которые покажут встречу, а также был опубликован прогноз букмекеров на игру.