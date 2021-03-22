Шевченко пояснив, чому знову не викликав лідера "Динамо" в збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пояснив, що в знову не викликав лідера "Динамо" Віталія Буяльського на матчі відбору до ЧС-2022, оскільки його позиція на полі не підходить під тактичну схему, яку використовує наставник національної команди.

В ефірі програми "Великий футбол" Андрій Миколайович заявив, що не хоче викликати футболіста для того, щоб він просто сидів на лавці для запасних. За словами легендарного українця, таке ставлення було б некоректним по відношенню до самого Буяльському.

"Він професійний хлопець, який завжди давав 100% себе. На жаль, я не хочу викликати футболіста просто для того, щоб його викликати. Він є провідним гравцем своєї команди, показує відмінний футбол, але ми граємо за іншою схемою. Викликати його для того, щоб він сидів на лавці запасних, буде некоректним по відношенню до нього. Коли для нього буде місце, я обов'язково цим скористаюся. Я його дуже поважаю. в першу чергу – за його ставлення, коли він приїжджав до збірної", – розповів про ситуацію Шевченко.

Нагадаємо, що на старті відбору на ЧС-2022 Україна зіграє з Францією (24 березня), Фінляндією (28 березня) і Казахстаном (31 березня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий розклад трансляцій матчу з чинними чемпіонами світу.