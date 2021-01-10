"Шахтар" безплатно віддасть в Італію футболіста збірної України – ЗМІ

Футболіст "Шахтаря" Віктор Коваленко не буде достроково розривати контракт з донецьким клубом заради переходу "Аталанту" в зимове трансферне вікно, повідомляє Calciomercato.

Видання, посилаючись на свої інформовані джерела, стверджує, що гравець збірної України покине стан "гірників" в червні, щоб перейти в італійський клуб безплатно – як вільний агент.

Calciomercato підтверджує, що 24-річний хавбек вже уклав попередній контракт з командою з Бергамо.

Нагадаємо, що Віктор є вихованцем "гірників", дебютувавши команду з Донецька в жовтні 2014 року. За весь час провів провів за першу команду 130 матчів, в яких забив 23 м'ячі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив вартість Коваленка в 4,5 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що Вiктор міг перейти в "Рому", але відмовився на користь "Аталанти".

Також з Коваленком зв'язувалися представники португальської "Бенфіки", проте сторонам не вдалося домовитися.