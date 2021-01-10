"Шахтер" бесплатно отдаст в Италию футболиста сборной Украины – СМИ

Футболист "Шахтера" Виктор Коваленко не будет досрочно разрывать контракт с донецким клубом ради перехода "Аталанту" в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Издание, ссылаясь на свои информированные источники, утверждает, что игрок сборной Украины покинет стан "горняков" в июне, чтобы перейти в итальянский клуб бесплатно – в качестве свободного агента.

Calciomercato подтверждает, что 24-летний хавбек уже заключил предварительный контракт с командой из Бергамо.

Напомним, что Виктор является воспитанником "горняков", дебютировав команду из Донецка в октябре 2014 года. За все время провел провел за первую команду 130 матчей, в которых забил 23 мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость Коваленко в 4,5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Коваленко мог перейти в "Рому", но отказался в пользу "Аталанты".

Также с Коваленко связывались представители португальской "Бенфики", однако сторонам не удалось договориться.