Розгром від Німеччини і 5 голів Англії: результати відбору ЧС з футболу 25 березня

У четвер, 25 березня, в Європі були зіграні чергові поєдинки в кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022, фінальна частина якого пройде в Катарі.

У групах B, C, F, I і J, відбулися 13 поєдинків найкращих команд континенту, які боряться за путівки на мундіаль.

Серед результатів варто відзначити впевнені перемоги грандів. Німеччина легко розібрала ісландців (3:0), до 7-ї хвилини виграючи 2:0. Англія покуражилася на "Уемблі", відвантаживши п'ять голів "Сан-Марино".

Окремо стоїть матч Іспанія – Греція, який сенсаційно завершився внічию (1:1).

Група B

Іспанія – Греція 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 33 Мората, 1:1 – 56, пенальті Бакасетас.

Іспанія – Унаї Симон, Гайя, Рамос (Мартінес, 46), Ерік Гарсія, Льоренте, Коке (Тіаго Алькантара, 72), Каналес (Хіль, 65), Ольмо (Педрі, 64), Родрі, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 72) , Мората.

Греція – Влаходімос, Бакакіс, Пападопулос, Цімікас (Кірьякопулос, 80), Цавелас, Масурас (Фортуніс, 65), Бухалакіс, Бакасетас (Якумакіс, 78), Манталос (Цоліс, 46), Лімніос (Сіопіс, 46), Зека.

Попередження: Мартінес (55), Зека (81), Якумакіс (83).

Швеція – Грузія 1:0 (1:0, 0:0)

Група С

Італія – Північна Ірландія 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 14 Берарді, 2:0 – 38 Іммобіле.

Італія – Доннарумма, Емерсон (Спінаццола, 75), Флоренці, Бонуччі, К'єлліні, Пеллегріні (Барелла, 64), Локателлі (Пессіна, 84), Берарді (К'єза, 75), Верратті, Лоренцо Інсіньє (Гриф, 84), Іммобіле.

Північна Ірландія – Пікок-Фаррелл, Кеткарт, Сміт, Даллас, Еванс, Еванс (Севілл, 46), Макнейра, Девіс, Маккенн (Томпсон, 78), Уайт (Лейвера, 64), Мадженніс (Лаферте, 78).

Попередження: Севілл (47), Томпсон (90).

Болгарія – Швейцарія 1:3 (0:3, 1:0)

Голи: 0:1 – 7 Емболо, 0:2 – 10 Сеферович, 0:3 – 12 Цубер, 1:3 – 46 Десподов.

Болгарія – Ілієв, Сісіньо (Цветанов, 73), Попов, Божиків, Малинов (Чочев, 71), Йомов (Ілієв, 70), Дімов, Десподов (Делєв, 48), Костадінов, Занєв, Ілієв (Ілієв, 46).

Швейцарія – Зоммер, Аканджі, Ельведі, Родрігес, Мбабу, Джака, Цубер (Закарія, 75), Фройлер (Соу, 86), Шакірі (Варгас, 75), Емболо (Мехмеді, 90), Сеферович (Гаврановіч, 86).

Попередження: Аканджі (54), Сісіньо (68).

Група F

Шотландія – Австрія 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 0:1 – 55 Калайджіч, 1:1 – 71 Хенлі, 1:2 – 80 Калайджіч, 2:2 – 85 Макгинн.

Шотландія – Маршалл, О'Доннелл, Хенлі, Хендрі, Тірні, Крісті (Маклін, 88), Мактоміні, Армстронг (Адамс, 66), Макгинн, Робертсон, Дайкс (Макгрегор, 78).

Австрія – Шлагер, Лінхарт, Алаба, Лайнер, Драгович, Грілліч, Шлагер, Баумгартнер, Ільзанкер, Грбіч (Шауб, 68), Калайджіч.

Попередження: Хенлі (14), Крісті (24), Дайкс (49), Калайджіч (62), Грілліч (70), О'Доннелл (81), Ільзанкер (90).

Ізраїль – Данія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 13 Брейтуейт, 0:2 – 67 Вінд.

Ізраїль – Марциано, Тібі, Ельхамед, Абу-Ханна (Лаві, 46), Даса (Кандиль, 85), Натхо (Голаса, 68), Менахем (Хазіза, 85), Соломон, Перець, Даббур (Вейсман, 61), Захави .

Данія – Шмейхель, К'єр, Меле (Ларсен, 86), Крістенсен, Васс, Хейбьерг, Ділейні (Нергор, 88), Еріксен, Вінд (Андерсен, 77), Брейтуейт, Поульсен (Ольсен, 77).

Попередження: Брейтуейт (7), Шмейхель (54), Лаві (59), Тібі (64).

Молдова – Фарерські о-ва 1:1 (1:0, 0:1)

Група I

Угорщина – Польща 3:3 (1:0, 2:3)

Голи: 1:0 – 6 Шаллан, 2:0 – 52 Салаї, 2:1 – 60 Піонтек, 2:2 – 61 Юзвяк, 3:2 – 78 Орбан, 3:3 – 82 Левандовскі.

Угорщина – Гулачі, Хандусь (Ланг, 66), Салаї, Фіола, Ловренчіч (Нього, 66), Кляйнхайслер, Кальмар (Шигера, 81), Шаллан (Варга, 72), Надь, Орбан, Салаї.

Польща – Шченсни, Геліка (Глик, 58), Беднарек, Берешіньскі, Реца (Рибус, 79), Шиманьськи (Юзвяк, 59), Крихов'як, Модер (Піонтек, 59), Зелінський, Левандовскі, Милик (Гросицького, 84).

Попередження: Фіола (8), Геліка (34), Берешіньскі (49), Ланг (73), Надь (80), Салаї (87).

Вилучення: Фіола (90).

Англія – Сан-Марино 5:0 (3:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 14 Уорд-Проуз, 2:0 – 21 Келверт-Льюин, 3:0 – 31 Стерлінг, 4:0 – 53 Келверт-Льюин, 5:0 – 83 Уоткінс.

Англія – Поуп, Джеймс (Тріпп'єр, 46), Коуді, Чілуелл, Стоунз (Мінгз, 46), Уорд-Проуз, Лингард, Філліпс, Маунт (Беллінгем, 46), Стерлінг (Фоден, 46), Келверт-Льюин (Уоткінс, 63).

Сан-Марино – Бенедеттіні, Бролли, Россі, Грандоні (Чеккаролі, 55), Палацці, Місяцит (Джарді, 79), Баттістіні, Голінуччі (Баттістіні, 71), Нанні, Берарді (Д`Аддаріо, 79), Хірш (Мулароні, 55).

Попередження: Мінгз (90).

Андорра – Албанія 0:1 (0:1, 0:0)

Група J

Німеччина – Ісландія 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 2 Горетцка, 2:0 – 7 Хавертц, 3:0 – 56 Гюндоган.

Німеччина – Нойер, Клостерманн, Рюдігер, Гинтер, Хавертц (Мусіала, 78), Горетцка (Нойхаус, 71), Сані (Вернер, 78), Гюндоган, Гнабрі (Юнес, 86), Кіммі, Джан.

Ісландія – Халльдоурссон, Сампстед, Магнуссон, Арнасон, Інгасон, Б'ярнасон, Паульссон (Скуласон, 89), Траустасон (Сігурдссон, 71), Сігурйонссон (Гудмундссон, 40), Гуннарссон, Бедварссон (Сігторссон, 89).

Попередження: Хавертц (48), Арнасон (56), Гудмундссон (65).

Румунія – Північна Македонія 3:2 (1:0, 2:2)

Ліхтенштейн – Вірменія 0:1 (0:0, 0:1)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свій матч у відборі на світову першість провела і Україна. Підопічні Андрія Шевченка зіграли внічию з Францією (1:1).