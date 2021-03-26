Президента "Олімпіка" можуть довічно відсторонити від футболу після матчу з "Шахтарем" в УПЛ

Глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка запропонував довічно відсторонити президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна від футболу через інцидент після поєдинку з "Шахтарем" в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляється на YouTube-каналі "Профутбол Digital", секретар Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (КДК УАФ) Ігор Грищенко розповів, що в діях власника донецької команди було виявлено цілу низку порушень. Зокрема, Гельзіна звинувачують у втручанні в роботу арбітрів шляхом заходу в їхню роздягальню, використанні ненормативної лексики під час післяматчевого інтерв'ю та дискримінації "певних особистостей".

Президент "Олімпіка" не зміг прийти на засідання КДК УАФ через позитивний тест на коронавірус. Він попросив перенести розгляд у його справі на більш пізній термін через стан здоров'я та необхідність краще підготуватися до засідання в юридичному плані.

Нагадаємо, що після матчу з "Шахтарем" в УПЛ Гельзін увірвався в прямий ефір під час інтерв'ю тренера своєї команди Юрія Калитвинцева й обматюкав суддів, які працювали на поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після цього президент "Олімпіка" виступив з жорсткою заявою з приводу суддівського свавілля в українському футболі.