Повернення Ярмоленка в "Динамо": ЗМІ назвали суму, яка влаштує "Вест Гем"

Українець Андрій Ярмоленко з великою ймовірністю залишить "Вест Гем" у літнє міжсезоння, і одним з клубів, в який він може перейти, нібито є рідне для нього "Динамо".

Як повідомляє видання Football.London, лондонська команда готова розпрощатися з нашим співвітчизником за 6-7 мільйонів євро, незважаючи на те, що в 2018 році на його трансфер було витрачено близько 20 мільйонів євро. Згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt, зараз вартість Ярмоленка становить 5 мільйонів євро.

Відзначається, що головний тренер "Вест Гема" Девід Моєс хоче підсилити команду перед початком сезону 2021/22 і буде не проти продати українця, який, судячи з чуток, є одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу з щотижневим доходом у понад 100 тисяч євро.

У нинішньому сезоні Ярмоленко тільки один раз вийшов у стартовому складі на матч англійської Прем'єр-ліги і 13 разів з'являвся на полі з лави запасних, але голами не відзначався.

У структурі "Динамо" він перебував з 2007 по 2017 рік. Спочатку футболіст виступав за другий склад, а з 2008-го почав залучатися до ігор за "основу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських ЗМІ пояснили, чому кияни не розглядають варіант із поверненням в команду Андрія.