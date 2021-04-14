"Динамо" не розглядає варіант із поверненням Ярмоленка: ЗМІ назвали причину

"Динамо" не розглядає варіант із поверненням у команду півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка з фінансових причин, незважаючи на чутки, які з'явилися в ЗМІ.

Як повідомляє видання Meta-ratings.com.ua, київський клуб не зможе дозволити собі його трансфер, який зараз оцінюється в п'ять мільйонів євро. Крім того, запрошення зіркового українця не входить у пріоритетні плани головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу.

Також наголошується, що зарплата Ярмоленка, яка зараз нібито становить 3,3 мільйона євро на рік, є несумісною з окладом інших футболістів киян, що може призвести до проблем усередині колективу.

До того ж, за інформацією Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", повернення Андрія в команду дійсно не розглядається з фінансових міркувань. Зазначається, що Ярмоленко не погодиться на вкрай різке зниження зарплати (з нібито 7,5 млн фунтів стерлінгів до умовного мільйона), тому він і його агент почали вивчати можливість переїзду українця до Туреччини, Китаю або США.

Також повідомляється, що наш співвітчизник усе ж може повернутися в київський клуб, але вже після закінчення кар'єри, щоб обійняти пост спортивного директора.

Нагадаємо, що Ярмоленко перебував у структурі "Динамо" з 2007-го по 2017 рік і провів за цей час 340 матчів за клуб, забивши 137 голів і віддавши 90 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що "Вест Хем" збирається продати українця з величезною знижкою.