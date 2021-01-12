Помічник Луческу, який пiшов із "Динамо", назвав головну проблему київського клубу

Помічник головного тренера "Динамо" Дієго Лонго, які 5 січня розірвав контракт і покинув команду, вважає, що головною проблемою столичного клубу є контроль гри.

За словами італійця, це досить поширена проблема для молодих команд, у яких не вистачає досвіду виступів на самому високому рівні.

"Під час сезону гравці не завжди добре контролювали перебіг гри і володіли ситуацією. Тренерський штаб повинен поліпшити вміння команди виходити з-під пресингу, справлятися з тиском. Ми багато працювали над цим, але потрібен час. У чемпіонаті України ми дуже рідко стикаємося з пресингом", – цитує Дієго football.ua.

Лонго зазначив, що порівняно з минулим сезоном досягнуто значного прогресу в організації атак.

"Тоді команда грала більше у вертикальнiй манері. Не дуже добре контролювали м'яч. Із приходом у клуб Мірча дуже багато працював над початком атак, над контролем м'яча. Якщо говорити про стандарти, то ми були не дуже результативні, забивши всього три голи з кутових", – зазначив фахівець.

Водночас Лонго зізнався, що з таким щільним графіком, коли матч буває що три дні, дуже складно щось награти.

"Під час зимових зборів, а також навесні у тренерського штабу з'явиться більше часу, щоб працювати над цим", – підсумував італійський тренер.

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