Помічник Луческу, який пішов з "Динамо", розкрив методи підготовки команди до матчів

Колишній помічник головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, який на початку 2021 року розірвав контракт з киянами, Дієго Лонго розповів, що румунський фахівець в першу чергу приділяє увагу відеоаналізу суперників.

Залежно від побаченого Містер моделює ті чи інші ситуації під час занять з футболістами і пояснює, як їм потрібно діяти в кожній з них. За словами італійця, такий підхід вкрай важливий в умовах великої кількості матчів у календарі.

"В першу чергу, він звертає увагу на відеоаналіз опонента. Після цього він моделює ситуацію на тренуванні та пояснює, як ми будемо атакувати в кожній конкретній ситуації. Вивчення суперника – найважливіший аспект, враховуючи, що ми грали кожні три дні. Багато часу на підготовку у нас не було. Часом тренувалося від 4 до 15 футболістів, а інші хворіли на коронавірус або ж були травмовані", – розповів Лонго в інтерв'ю виданню Football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійський фахівець назвав ключові відмінності в роботі Луческу і двох колишніх тренерів "Динамо" – Олександра Хацкевича й Олексія Михайличенка.