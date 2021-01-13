Ушедший из "Динамо" помощник Луческу раскрыл методы подготовки команды к матчам

Бывший помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, который в начале 2021 года разорвал контракт с киевлянами, Диего Лонго рассказал, что румынский специалист в первую очередь уделяет внимание видеоанализу соперников.

В зависимости от увиденного Мистер моделирует те или иные ситуации во время занятий с футболистами и объясняет, как им нужно действовать в каждой из них. По словам итальянца, такой подход крайне важен в условиях большого количества матчей в календаре.

"В первую очередь, он обращает внимание на видеоанализ оппонента. После этого он моделирует ситуацию на тренировке и объясняет, как мы будем атаковать в каждой конкретной ситуации. Изучение соперника – важнейший аспект, учитывая, что мы играли каждые три дня. Много времени на подготовку у нас не было. Порой тренировалось от 4 до 15 футболистов, а остальные болели коронавирусом или же были травмированы", – рассказал Лонго в интервью изданию Football.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянский специалист назвал ключевые отличия в работе Луческу и двух бывших тренеров "Динамо" – Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко.