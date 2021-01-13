Помічник Луческу, який пішов з "Динамо", розкрив методи підготовки команди до матчів

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,1 т.
Дієго Лонго та Мірча Луческу

Колишній помічник головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, який на початку 2021 року розірвав контракт з киянами, Дієго Лонго розповів, що румунський фахівець в першу чергу приділяє увагу відеоаналізу суперників.

Залежно від побаченого Містер моделює ті чи інші ситуації під час занять з футболістами і пояснює, як їм потрібно діяти в кожній з них. За словами італійця, такий підхід вкрай важливий в умовах великої кількості матчів у календарі.

"В першу чергу, він звертає увагу на відеоаналіз опонента. Після цього він моделює ситуацію на тренуванні та пояснює, як ми будемо атакувати в кожній конкретній ситуації. Вивчення суперника – найважливіший аспект, враховуючи, що ми грали кожні три дні. Багато часу на підготовку у нас не було. Часом тренувалося від 4 до 15 футболістів, а інші хворіли на коронавірус або ж були травмовані", – розповів Лонго в інтерв'ю виданню Football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійський фахівець назвав ключові відмінності в роботі Луческу і двох колишніх тренерів "Динамо" – Олександра Хацкевича й Олексія Михайличенка.

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