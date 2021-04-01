Піжонство зіграло з нами злий жарт, – гравець збірної України про нічию з Казахстаном

Михайло Морозов Футбол 10:33, 1.04.2021

Захисник нашої збірної Сергій Кривцов вважає, що Україна втратила перемогу над Казахстаном у матчі відбору на ЧС-2022 через розслабленість.

В ефірі YouTube-каналу "Футбол 1/2/3" він висловив думку, що наша національна команда без достатньої відповідальності підійшла до реалізації тих моментів для голу, які у неї виникали. За словами Сергія, підопічним Андрія Шевченка завадила зайва самовпевненість.

"Я думаю, що рано ми повірили в свої сили. В принципі, гра в першому таймі нам давалася, ми забили гол. А потім поставилися з недостатньою відповідальністю до моментів, які ми створювали. У нас було багато перспективних контратак і 100% шансів, але десь піжонство, десь самовпевненість зіграли з нами злий жарт. Пропущений гол? Те ж саме, в принципі, – розслабленість. Там технічна помилка була, обрізка, здорово зіграла збірна Казахстану", – поділився своєю думкою Кривцов.

Нагадаємо, що Україна зіграла внічию з Казахстаном з рахунком 1:1. Після трьох турів відбору на ЧС-2022 в активі нашої команди 3 очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко прокоментував цей результат.

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