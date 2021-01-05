Миколенко зізнався, що було з гравцями "Динамо" відразу після приходу Луческу

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко розповів, що перші два тижні після приходу в клуб Мірчі Луческу, футболісти намагалися вiдпрацьовувати по-максимуму, щоб зарекомендувати себе виключно з позитивного боку.

За словами 21-річного гравця збірної України, кожен хотів довести новому тренеру, що він може і повинен грати за основу "Динамо".

"Ти просто голову опустив і ригав перші два тижні, щоб показати, що ти заслуговуєш бути в ростері "Динамо". А потім роззнайомились і почали розуміти тренера і тренерський штаб", – зізнався Миколенко в інтерв'ю Youtube-каналу "ОТДУШІВДУШУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з попередніх інтерв'ю Миколенко наголосив, що з приходом Мірчі Луческу, гравці почали насолоджуватися тренуваннями.

Захисник вважає, що зараз в "Динамо" ідеальна робоча атмосфера.

До цього Віталій повідав про наймудрішi слова Луческу. Румун нагадав гравцям про те, що їм ні в якому разі не можна розслаблятися, незважаючи на лідерство в УПЛ.